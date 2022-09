Deadpool 3: Hugh Jackman mostra una foto della preparazione fisica per interpretare Wolverine (Di venerdì 30 settembre 2022) Hugh Jackman ha condiviso su Instagram una foto che lo ritrae mentre si allena in vista delle riprese di Deadpool 3 con il ruolo di Wolverine. Deadpool 3 vedrà Hugh Jackman riprendere il ruolo di Wolverine e online ha condiviso una foto che mostra la sua preparazione fisica. La star australiana, per interpretare di nuovo Logan, dovrà infatti tornare in perfetta forma e ha iniziato a prepararsi. Su Instagram, Hugh Jackman ha pubblicato una foto che lo ritrae in palestra, sudato e mentre mostra i muscoli. L'attore ha scritto Lavori in corso per accompagnare lo scatto, arrivato online a ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 30 settembre 2022)ha condiviso su Instagram unache lo ritrae mentre si allena in vista delle riprese di3 con il ruolo di3 vedràriprendere il ruolo die online ha condiviso unachela sua. La star australiana, perdi nuovo Logan, dovrà infatti tornare in perfetta forma e ha iniziato a prepararsi. Su Instagram,ha pubblicato unache lo ritrae in palestra, sudato e mentrei muscoli. L'attore ha scritto Lavori in corso per accompagnare lo scatto, arrivato online a ...

