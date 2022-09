Covid, nuova ordinanza di De Luca: in Campania obbligo di mascherina in ospedale e rsa (Di venerdì 30 settembre 2022) Il governatore campano, Vincenzo De Luca ha firmato un’ordinanza con cui dispone che su tutto il territorio regionale, dal 1° ottobre 2022, l’obbligo di indossare mascherine in tutte le strutture sanitarie. Dal primo al 31 ottobre 2022, in Campania “è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie (cc.dd. mascherine) in tutte le Leggi su 2anews (Di venerdì 30 settembre 2022) Il governatore campano, Vincenzo Deha firmato un’con cui dispone che su tutto il territorio regionale, dal 1° ottobre 2022, l’di indossare mascherine in tutte le strutture sanitarie. Dal primo al 31 ottobre 2022, in“è fattodi indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie (cc.dd. mascherine) in tutte le

