Considerazioni su Napoli - Torino (Di venerdì 30 settembre 2022) A cura di Jackie Costarelli.... Buon pomeriggio carissime tifose napoletane e cari tifosi napoletani ci apprestiamo a vivere sei partite importanti prima della lunga sosta di campionato per i mondiali invernali che nel 2022 si giocheranno. La partita contro il Torino di juric sarà molto complicata per l'ottimo momento che attraversano i granata prima della sosta. Sosta che lo scorso campionato italiano ha visto sempre soccombere il Torino, uscito sconfitto dopo la ripresa dagli impegni delle nazionali. Vincere domani, in un campo che sarà per la prima volta un pò pesante per la pioggia caduta, non sarà semplice perchè l'allenatore dei granata cercherà di non prendere rete nel primo tempo giocando un calcio prettamente difensivo schierandosi con una sola punta e rinforzando il centrocampo. Per il Torino strappare un punto al Maradona ...

