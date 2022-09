Cinema in jazz con Rita Marcotulli, la “Signora della porta accanto” (Di venerdì 30 settembre 2022) Questa sera, alle ore 21, La Sala Pasolini ospiterà il secondo evento musicale del cartellone dedicato alla Nouvelle Vague firmato da Marco Russo. Alle ore 10.30 in Palazzo Fruscione la proiezione di “The dreamers”, per la regia di Bernardo Bertolucci. In scena il progetto “The Woman Next Door” con Roberto Gatto, Javier Girotto, Aurora Barbatelli, Ares Tavolazzi e Vince Abbracciante su di un video racconto creato da Maria Teresa de Vito Di Olga Chieffi Secondo appuntamento con la musica nel cartellone di Tempi Moderni, firmato da Marco Russo, che quest’anno ha acceso i riflettori sulla Nouvelle Vague e che questa sera, alle ore 21, nella Sala Pasolini, vivrà il connubio con il genere musicale che maggiormente ha influenzato il nostro Novecento, quella generazione di musicisti, l’avanguardia del tempo, che cercando una propria via verso nuove concezioni ritmiche, non poteva non ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 30 settembre 2022) Questa sera, alle ore 21, La Sala Pasolini ospiterà il secondo evento musicale del cartellone dedicato alla Nouvelle Vague firmato da Marco Russo. Alle ore 10.30 in Palazzo Fruscione la proiezione di “The dreamers”, per la regia di Bernardo Bertolucci. In scena il progetto “The Woman Next Door” con Roberto Gatto, Javier Girotto, Aurora Barbatelli, Ares Tavolazzi e Vince Abbracciante su di un video racconto creato da Maria Teresa de Vito Di Olga Chieffi Secondo appuntamento con la musica nel cartellone di Tempi Moderni, firmato da Marco Russo, che quest’anno ha acceso i riflettori sulla Nouvelle Vague e che questa sera, alle ore 21, nella Sala Pasolini, vivrà il connubio con il genere musicale che maggiormente ha influenzato il nostro Novecento, quella generazione di musicisti, l’avanguardia del tempo, che cercando una propria via verso nuove concezioni ritmiche, non poteva non ...

