Baye Dame nel cast di Drag Race Italia: nel 2018 venne squalificato per aggressione al Grande Fratello di Barbara d’Urso (Di venerdì 30 settembre 2022) Baye Dame Dia è stato fatto uscire dalla porta di Mediaset dopo la squalifica al Grande Fratello di Barbara d’Urso ed è rientrato dalla finestra di Discovery che lo ha voluto in Drag Race Italia. Il suo nome, infatti, compare nella lista ufficiale del cast della seconda stagione. Per Drag Race Italia sarà semplicemente Obama Queen, un alter ego che già esisteva ai tempi del Grande Fratello, ma che non ha mai potuto mostrare in tv. La sua esperienza nella Casa più spiata d’Italia fu infatti relativamente breve. venne squalificato dopo due settimane per aver aggredito verbalmente – più ... Leggi su biccy (Di venerdì 30 settembre 2022)Dia è stato fatto uscire dalla porta di Mediaset dopo la squalifica aldied è rientrato dalla finestra di Discovery che lo ha voluto in. Il suo nome, infatti, compare nella lista ufficiale deldella seconda stagione. Persarà semplicemente Obama Queen, un alter ego che già esisteva ai tempi del, ma che non ha mai potuto mostrare in tv. La sua esperienza nella Casa più spiata d’fu infatti relativamente breve.dopo due settimane per aver aggredito verbalmente – più ...

GFVipSondaggifp : RT @BITCHYFit: Baye Dame nel cast di Drag Race Italia: nel 2018 venne squalificato per aggressione al Grande Fratello di Barbara d’Urso htt… - BITCHYFit : Baye Dame nel cast di Drag Race Italia: nel 2018 venne squalificato per aggressione al Grande Fratello di Barbara d… - s7r0nz0 : @sjmonek Baye dame del GF 15 è Obama di DRI s.2 - xitsmickyx : Brutto esempio avere scelto una persona come Baye Dame aka Obama Queen nella nuova edizione di #dragraceitalia dopo… - obbliderio : scusate ma obama di drag race italia 2 è baye dame del gf?????????????????????? -