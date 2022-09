Viabilità Roma Regione Lazio del 29-09-2022 ore 17:45 (Di giovedì 29 settembre 2022) Viabilità DEL 29 SETTEMBRE 2022 ORE 17:20 FEDRICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. APRIAMO CON LA A1 Roma NAPOLI DOVE A CAUSA DEL RIBALTAMENTO DI UN CAMION ABBIAMO 3 KM DI CODA TRA FROSINONE E FERENTINO IN DIREZIONE Roma. PRESTARE ATTENZIONE CODE PER INCIDENTE ANCHE SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO TRA VIA PORTUENSE E VIA DELLA SCAFA NELLE DUE DIREZIONI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE IN ESTERNA TRA OSTIENSE E DIRAMAIZONE Roma SUD IN INTERNA CODE A TRATTI DALLA CASSIA BIS ALLA PRENESTINA PERMANGONO LE CODE SULLA PONTINA TRA CASTEL DI DECIMA E TOR DE CENCI IN ENTRAMBI I SENSI A CAUSA DEI LAVORI IN CORSO CHE COMPORTANO IL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA. SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 29 settembre 2022)DEL 29 SETTEMBREORE 17:20 FEDRICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. APRIAMO CON LA A1NAPOLI DOVE A CAUSA DEL RIBALTAMENTO DI UN CAMION ABBIAMO 3 KM DI CODA TRA FROSINONE E FERENTINO IN DIREZIONE. PRESTARE ATTENZIONE CODE PER INCIDENTE ANCHE SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO TRA VIA PORTUENSE E VIA DELLA SCAFA NELLE DUE DIREZIONI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE IN ESTERNA TRA OSTIENSE E DIRAMAIZONESUD IN INTERNA CODE A TRATTI DALLA CASSIA BIS ALLA PRENESTINA PERMANGONO LE CODE SULLA PONTINA TRA CASTEL DI DECIMA E TOR DE CENCI IN ENTRAMBI I SENSI A CAUSA DEI LAVORI IN CORSO CHE COMPORTANO IL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA. SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E ...

romamobilita : #viabilità, Traffico intenso in Via Appia tra piazza Re di Roma e Via dell'Almone / Via Demetriade - ilmessaggeroit : #renato zero al Circo Massimo, è caos viabilità: #roma tagliata in due. L’ira dei residenti: «Non ci fanno passare»… - romamobilita : #Roma #viabilità traffico intenso a via di Porta Cavalleggeri, tra via Gregorio VII e il lungotevere in Sassia - romamobilita : #Roma #viabilità traffico intenso a viale Regina Margherita, tra piazza Regina Margherita e via Salaria - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso sul lungotevere, tra Ponte Giacomo Matteotti e Ponte Giuseppe Mazzini -

