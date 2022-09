Viabilità Roma Regione Lazio del 29-09-2022 ore 09:15 (Di giovedì 29 settembre 2022) Viabilità DEL 29 SETTEMBRE 2022 ORE 09:05 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio CIRCOLazioNE PARTICOLARMENTE SOSTENUTA SULL’INTERO ANELLO DEL GRANDE RACCORDO ANULARE, VEDIAMO NEL DETTAGLIO: IN INTERNA CODE TRA LO SVINCOLO DIRAMAZIONE Roma NORD E TIBURTINA E TRA PRENESTINA E ARDEATINA. IN ESTERNA SI RALLENTA DA PRENESTINA A TIBURTINA E TRA AURELIA E LO SVINCOLO PER VIA OSTIENSE, ANCHE SULLA COMPLANARE. PERMANGONO LE CODE SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD A PARTIRE DALLA BARRIERA DI Roma SUD FINO AL RACCORDO PER LE DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SULLO STESSO. MOLTO TRAFFICATO ANCHE IL TRATTO URBANO DELLA A24, SI PROCEDE INCOLONNATI DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO. SULLA ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 29 settembre 2022)DEL 29 SETTEMBREORE 09:05 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLACIRCONE PARTICOLARMENTE SOSTENUTA SULL’INTERO ANELLO DEL GRANDE RACCORDO ANULARE, VEDIAMO NEL DETTAGLIO: IN INTERNA CODE TRA LO SVINCOLO DIRAMAZIONENORD E TIBURTINA E TRA PRENESTINA E ARDEATINA. IN ESTERNA SI RALLENTA DA PRENESTINA A TIBURTINA E TRA AURELIA E LO SVINCOLO PER VIA OSTIENSE, ANCHE SULLA COMPLANARE. PERMANGONO LE CODE SULLA DIRAMAZIONESUD A PARTIRE DALLA BARRIERA DISUD FINO AL RACCORDO PER LE DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SULLO STESSO. MOLTO TRAFFICATO ANCHE IL TRATTO URBANO DELLA A24, SI PROCEDE INCOLONNATI DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO. SULLA ...

