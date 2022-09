Venti fino a 240 km/h: il ciclone Ian devasta l’East Coast | Tutti i danni causati e le immagini shock (Di giovedì 29 settembre 2022) L’uragano Ian sta perdendo forza ed è sceso alla categoria 2 su 5, con Venti che arrivano fino a 168 km orari. E’ senza dubbio una buona notizia, ma le immagini che provengono dagli Stati Uniti, in particolare dalla Florida, mostrano l’incredibile devastazione provocata dal ciclone, che ha fatto rimanere senza elettricità 1,8 milioni di persone. In alcune zone colpite dall’uragano la situazione è talmente pericolosa da rendere impossibile qualsiasi intervento di soccorso. Le tv statunitensi stanno mostrando in queste ore tutta la forza distruttiva di Ian, che ha sradicato alberi, danneggiato e in alcuni casi distrutto abitazioni e ha anche aumentato il livello del mare di circa 4 metri, provocando terribili alluvioni. L’allarme era stato lanciato chiaro e forte dopo quanto accaduto a ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 29 settembre 2022) L’uragano Ian sta perdendo forza ed è sceso alla categoria 2 su 5, conche arrivanoa 168 km orari. E’ senza dubbio una buona notizia, ma leche provengono dagli Stati Uniti, in particolare dalla Florida, mostrano l’incredibilezione provocata dal, che ha fatto rimanere senza elettricità 1,8 milioni di persone. In alcune zone colpite dall’uragano la situazione è talmente pericolosa da rendere impossibile qualsiasi intervento di soccorso. Le tv statunitensi stanno mostrando in queste ore tutta la forza distruttiva di Ian, che ha sradicato alberi, danneggiato e in alcuni casi distrutto abitazioni e ha anche aumentato il livello del mare di circa 4 metri, provocando terribili alluvioni. L’allarme era stato lanciato chiaro e forte dopo quanto accaduto a ...

