Ultime Notizie – Smart working | Inapp | per 66% datori lavoro incrementa produttività e fa risparmiare

Lo Smart working piace a imprese e lavoratori. Per due datori di lavoro su tre (66%) incrementa la produttività e consente il risparmio dei costi di gestione degli spazi fisici, in particolare per le piccole imprese. Non solo, per il 72% dei datori di lavoro lo Smart working aumenta il benessere organizzativo e migliora l'equilibrio vita-lavoro dei dipendenti. E' quanto emerge dalla giornata di studi sullo Smart working organizzata oggi a Benevento dall'Inapp (Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche), nel corso della quale l'Istituto di ricerca ha presentato due report 'Attualità e prospettive dello Smart working'.

