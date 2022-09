San Siro, sindaco Sala: “Ho fatto rispettare le regole a Milan e Inter” (Di giovedì 29 settembre 2022) “Io devo fare rispettare le regole e con le squadre io l’ho fatto. Ci abbiamo messo due anni a portare le squadre al rispetto delle regole del Piano di governo del territorio”. Queste le parole del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in una conferenza stampa in cui ha parlato della querelle riguardante lo stadio Meazza: “E’ noto che ho passato tutta la prima fase dicendo di mettere a posto San Siro e non lo vogliono fare. Il progetto attuale rispetta però integralmente i volumi del PGT”. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 29 settembre 2022) “Io devo farelee con le squadre io l’ho. Ci abbiamo messo due anni a portare le squadre al rispetto delledel Piano di governo del territorio”. Queste le parole deldio, Giuseppe, in una conferenza stampa in cui ha parlato della querelle riguardante lo stadio Meazza: “E’ noto che ho passato tutta la prima fase dicendo di mettere a posto Sane non lo vogliono fare. Il progetto attuale rispetta però integralmente i volumi del PGT”. SportFace.

