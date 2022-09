Roma. Ha un malore alla camera ardente dello zio: morto Francesco Spadaccia, aveva 31 anni (Di giovedì 29 settembre 2022) È morto Francesco Spadaccia. Si era sentito male due giorni fa al Senato nella camera ardente dello zio, Gianfranco, ex segretario del Partito Radicale. Il giornalista di soli 31 anni ha avuto un malore e sono dovuti intervenire i sanitari del 118: lo hanno portato via in barella. Stamattina la brutta notizia. Il tweet della Federazione italiana dei diritti umani A dare la notizia della prematura scomparsa del giornalista è stata la Federazione italiana dei diritti umani, di cui Francesco era socio, con un tweet: “È venuto a mancare questa notte a soli 31 anni, il nostro socio e il nostro amico Francesco Spadaccia. Il suo impegno e il suo ricordo ci accompagneranno per sempre”. In ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 29 settembre 2022) È. Si era sentito male due giorni fa al Senato nellazio, Gianfranco, ex segretario del Partito Radicale. Il giornalista di soli 31ha avuto une sono dovuti intervenire i sanitari del 118: lo hanno portato via in barella. Stamattina la brutta notizia. Il tweet della Federazione italiana dei diritti umani A dare la notizia della prematura scomparsa del giornalista è stata la Federazione italiana dei diritti umani, di cuiera socio, con un tweet: “È venuto a mancare questa notte a soli 31, il nostro socio e il nostro amico. Il suo impegno e il suo ricordo ci accompagneranno per sempre”. In ...

CorriereCitta : Roma. Ha un malore alla camera ardente dello zio: morto Francesco Spadaccia, aveva 31 anni - nocetta : @astralmobilita Mettere le navette sostitutive, no? Quasi un'ora senza un treno per raggiungere Roma in ora di punt… - in_appennino : RT muoversintoscan '????il treno 4124 (ROMA – PISA) viaggia con +21’ per il malore di un viaggiatore nella stazione d… - muoversintoscan : ????il treno 4124 (ROMA – PISA) viaggia con +21’ per il malore di un viaggiatore nella stazione di TARQUINIA. #pendolariTos - MarettiElena : RT @11Giuliano: Epidemia: Roma Monte Mario,shoc in strada: uomo si accascia sul marciapiede e muore. Per il 68enne non c'è stato nulla da f… -