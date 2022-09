Naples Shipping Week | confronto sulle Zone economiche speciali | la parola d’ordine è semplificare

(Di giovedì 29 settembre 2022) La terza giornata dellaè stata ampiamente dedicata alle: un primo convegno si è svolto presso l’Unione Industriali di Napoli, “Le Zes: il valore aggiunto che uno strumento di sviluppo può dare al territorio” organizzato insieme ad Srm-Studi e Ricerche del Mezzogiorno; a seguire l’argomento è stato ripreso e ulteriormente dibattuto presso la sede dell’Adsp del Mar Tirreno Centrale alla presenza dei Presidenti delle Autorità di sistema portuali, dei Commissari delle Zes e di Marcello Minenna, Direttore generale dell’Adm-Agenzia delle dogane e dei Monopoli.“L’incontro rappresenta un momento di dialogo necessario – sottolinea il Presidente dell’Adsp Andrea Annunziata – per trovare le migliori soluzioni per l’attuazione delle Zes che ...

fedespedi : Domenico de Crescenzo ieri tra i relatori del convegno organizzato dal #propellerclub sul sistema della portualità… - maresca_franco : RT @Claudio07071959: Nell’ambito del “Naples Shipping Week”,dopo il saluto istituzionale dell’Amm.Sciandra di @ItalianNavy del Comando Logi… - Claudio07071959 : Nell’ambito del “Naples Shipping Week”,dopo il saluto istituzionale dell’Amm.Sciandra di @ItalianNavy del Comando L… - PSTconference : ?? Al via oggi la XIV edizione di Port&ShippingTech. Scopri l'Agenda della Main Conferenze della Naples Shipping wee… - blu_eventi : RT @contattogiorgi: Naples Shipping Week 2022. Mercoledì 28 Settembre. -

Le professioni del mare e i giovani protagonisti della terza giornata dellaWeek, la settimana internazionale delloe della cultura del mare, organizzata dal Propeller Club Port ofe Clickutility Team , importante momento di confronto ...Seconda giornata per laWeek dedicata ai seminari tecnici in collaborazione con Ordini e associazioni professionali e, come da tradizione, alla storia marittima . Alla mattina, il convegno Codice della ...La terza giornata della Naples Shipping Week è stata ampiamente dedicata alle Zone economiche speciali: un primo convegno si è svolto presso l’Unione Industriali di Napoli, “Le Zes: il valore aggiunto ...Domani 29 settembre al via Port&ShippingTech, il think tank del cluster marittimo, main conference della NSW SMR presenta il 9°Rapporto ...