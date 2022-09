Maltempo | cade albero a Fratte | nessun ferito

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 29 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Continuano, a causa del, a registrarsi cadute di alberi nella città di Salerno. Dopo l’episodio avvenuto ieri in via Pio XI, ancora una volta è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per rimuovere un grossoche ha ceduto in via Nicola Buonservizi, all’altezza della piazzetta centrale del quartiere di. Anche in questo caso per fortuna non si sono registrati feriti. Il fusto è caduto sul tetto di un edificio di proprietà del Comune di Salerno. L'articolo proviene da Anteprima24.it.