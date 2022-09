LIVE Coppa Agostoni 2022 in DIRETTA: gruppo ricompattato prima dell’ultima ascesa al Colle Brianza (Di giovedì 29 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LA STARTLIST 15.32 Altro tentativo in discesa! Si forma una coppia con Davide Formolo (UAE Team Emirates) e Rigoberto Uran (EF Education-Easypost). 15.30 Concluso il Colle Brianza, ora discesa che terminerà dopo i -40 e ultimo dentello di Lissolo. 15.29 Si vede anche Andrea Piccolo nel gruppetto che è riuscito a prendere margine, ma il ritmo non è dei migliori: gruppo di nuovo compatto, Movistar a tirare. 15.28 Momento convulso della gara, con numerosi scatti ma con nessuno che riesce a prendere un po’ di margine. Ora è Pozzovivo a rilanciare. 15.27 Scatto di Mark Padun, e gli vanno dietro Davide Formolo e Domenico Pozzovivo! 15.26 Dura poco però l’avventura in solitaria dei primi due. Una quindicina di corridori hanno preso qualche metro. 15.24 L’iberico ha preso una trentina di ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA STARTLIST 15.32 Altro tentativo in discesa! Si forma una coppia con Davide Formolo (UAE Team Emirates) e Rigoberto Uran (EF Education-Easypost). 15.30 Concluso il, ora discesa che terminerà dopo i -40 e ultimo dentello di Lissolo. 15.29 Si vede anche Andrea Piccolo nel gruppetto che è riuscito a prendere margine, ma il ritmo non è dei migliori:di nuovo compatto, Movistar a tirare. 15.28 Momento convulso della gara, con numerosi scatti ma con nessuno che riesce a prendere un po’ di margine. Ora è Pozzovivo a rilanciare. 15.27 Scatto di Mark Padun, e gli vanno dietro Davide Formolo e Domenico Pozzovivo! 15.26 Dura poco però l’avventura in solitaria dei primi due. Una quindicina di corridori hanno preso qualche metro. 15.24 L’iberico ha preso una trentina di ...

