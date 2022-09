Kingdom of the Planet of the Apes: le riprese del sequel inizieranno ad ottobre (Di giovedì 29 settembre 2022) E' ufficiale: la 20th Century Studios ha annunciato che le riprese di Kingdom of the Planet of the Apes inizieranno il prossimo mese. Le riprese di Kingdom of the Planet of the Apes, un film targato 20th Century Studios e interpretato da Owen Teague (It), Freya Allan (The Witcher) e Peter Macon (The Orville), inizieranno ad ottobre 2022, con la regia di Wes Ball. Il lungometraggio apre un nuovo capitolo della saga de Il pianeta delle scimmie, che riprenderà molti anni dopo la conclusione del film del 2017 The War - Il pianeta delle scimmie. La sceneggiatura della pellicola è stat scritta da Josh Friedman (La guerra dei mondi), Rick Jaffa e Amanda Silver (L'alba del pianeta delle scimmie), e Patrick ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 29 settembre 2022) E' ufficiale: la 20th Century Studios ha annunciato che lediof theof theil prossimo mese. Lediof theof the, un film targato 20th Century Studios e interpretato da Owen Teague (It), Freya Allan (The Witcher) e Peter Macon (The Orville),ad2022, con la regia di Wes Ball. Il lungometraggio apre un nuovo capitolo della saga de Il pianeta delle scimmie, che riprenderà molti anni dopo la conclusione del film del 2017 The War - Il pianeta delle scimmie. La sceneggiatura della pellicola è stat scritta da Josh Friedman (La guerra dei mondi), Rick Jaffa e Amanda Silver (L'alba del pianeta delle scimmie), e Patrick ...

