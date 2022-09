Juventus, concorrenza dalla Serie A per Pulisic: ecco chi ci pensa (Di giovedì 29 settembre 2022) Anche il Milan si iscrive alla corsa per Pulisic del Chelsea: pista calda per i rossonero in un caso. La Juventus intanto spinge La Juventus non corre da sola per l’esterno offensivo americano. Secondo La Gazzetta dello Sport, su Perisic ci sarebbe ora anche il Milan. I rossoneri, in particolare, gradirebbero il cartellino del calciatore del Chelsea come eventuale contropartita tecnica in caso di offerta dei londinesi per Rafael Leao, grande obiettivo dei Blues. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 29 settembre 2022) Anche il Milan si iscrive alla corsa perdel Chelsea: pista calda per i rossonero in un caso. Laintanto spinge Lanon corre da sola per l’esterno offensivo americano. Secondo La Gazzetta dello Sport, su Perisic ci sarebbe ora anche il Milan. I rossoneri, in particolare, gradirebbero il cartellino del calciatore del Chelsea come eventuale contropartita tecnica in caso di offerta dei londinesi per Rafael Leao, grande obiettivo dei Blues. L'articolo proviene da Calcio News 24.

