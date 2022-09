“Il Napoli voleva comprarlo”: l’agente del portiere sorprende tutti in diretta (Di giovedì 29 settembre 2022) Sta per terminare la sosta per le Nazionali ed è tempo di tornare a pensare al campionato con gli azzurri che ospiteranno sabato alle ore 15:00 al Diego Armando Maradona il Torino di Juric, nel match valido per l’ottava giornata di campionato. La squadra di Spalletti viene da un momento di forma strepitoso, ed uno dei giocatori che più sta impressionando, oltre ai soliti Kvaratskhelia, Lobotka, Kim, c’è un incredibile Meret, che a suon di prestazioni positive sta smentendo tutti i suoi critici. Il portiere ex Spal sembrava ad un passo dalla partenza in estate, ma le difficoltà per arrivare a Navas lo hanno fatto rimanere all’ombra del Vesuvio. Ivan Provedel Lazio mercato Napoli Giuntoli, però, nel corso dell’estate, pare non aver cercato solo Navas per difendere i pali del Napoli, ma anche l’attuale ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 29 settembre 2022) Sta per terminare la sosta per le Nazionali ed è tempo di tornare a pensare al campionato con gli azzurri che ospiteranno sabato alle ore 15:00 al Diego Armando Maradona il Torino di Juric, nel match valido per l’ottava giornata di campionato. La squadra di Spalletti viene da un momento di forma strepitoso, ed uno dei giocatori che più sta impressionando, oltre ai soliti Kvaratskhelia, Lobotka, Kim, c’è un incredibile Meret, che a suon di prestazioni positive sta smentendoi suoi critici. Ilex Spal sembrava ad un passo dalla partenza in estate, ma le difficoltà per arrivare a Navas lo hanno fatto rimanere all’ombra del Vesuvio. Ivan Provedel Lazio mercatoGiuntoli, però, nel corso dell’estate, pare non aver cercato solo Navas per difendere i pali del, ma anche l’attuale ...

