Gf Vip | Ginevra Lamborghini perde le staffe con Giaele | «Ti tiro la tazza in faccia»

Leggi su newscronaca.myblog

(Di giovedì 29 settembre 2022) Il Grande Fratello Vip è iniziato solo da pochi giorni, ma il clima all’interno della Casa più spiata d’Italia è già rovente. Nel loft di Cinecittà i nervi sono già tesissimi e, questa volta, le protagoniste della nuova lite furibonda sonoDe Donà. Tanto che la sorella di Elettraè arrivata a minacciare l’altra vippona con una tazzina da caffè. La lite GinervaDe Donà sono ai ferri corti. A far scattare la lite ci ha pensatoche ha messo in discussione il comportamento assunto danel corso di questi giorni, dove ha parlato anche del rapporto turbolento con sua sorella Elettra, ammettendo di essere disposta a rivederla anche all’interno della Casa di Cinecittà per un confronto ...