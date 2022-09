Energia, 68% delle cooperative finanziate da CFI è in difficoltà (Di giovedì 29 settembre 2022) Roma, 29 set. (Adnkronos/Labitalia) - La crisi energetica mette in ginocchio le imprese. Il 68 per cento delle cooperative partecipate da Cfi-Cooperazione Finanza Impresa denuncia una perdita di redditività e per una cooperativa su tre l'aumento dei costi induce a produrre in perdita. Questo il risultato di un approfondimento portato avanti da Cfi, finanziaria partecipata e vigilata dal ministero dello Sviluppo Economico con lo scopo di promuovere la nascita e lo sviluppo di imprese cooperative. Cfi ha sottoposto un questionario alle aziende per analizzare l'impatto degli aumenti sulla produzione. Dalle risposte risulta che i costi energetici sostenuti dalle imprese, per i primi 6 mesi del 2022, sono quasi pari a quelli dell'intero anno precedente (21.126.000 euro primi 6 mesi 2022, 22.201.000 euro tutto il 2021). Nell'ipotesi che la ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 29 settembre 2022) Roma, 29 set. (Adnkronos/Labitalia) - La crisi energetica mette in ginocchio le imprese. Il 68 per centopartecipate da Cfi-Cooperazione Finanza Impresa denuncia una perdita di redditività e per una cooperativa su tre l'aumento dei costi induce a produrre in perdita. Questo il risultato di un approfondimento portato avanti da Cfi, finanziaria partecipata e vigilata dal ministero dello Sviluppo Economico con lo scopo di promuovere la nascita e lo sviluppo di imprese. Cfi ha sottoposto un questionario alle aziende per analizzare l'impatto degli aumenti sulla produzione. Dalle risposte risulta che i costi energetici sostenuti dalle imprese, per i primi 6 mesi del 2022, sono quasi pari a quelli dell'intero anno precedente (21.126.000 euro primi 6 mesi 2022, 22.201.000 euro tutto il 2021). Nell'ipotesi che la ...

