Camera: da lunedì 10 ottobre primi adempimenti deputati XIX legislatura (Di giovedì 29 settembre 2022) ROMA – I deputati della XIX legislatura potranno svolgere i primi adempimenti amministrativi presso Palazzo Montecitorio a partire da lunedì 10 ottobre 2022, dalle ore 15 alle ore 21, e nei giorni successivi fino a venerdì 14 ottobre, dalle ore 9 alle ore 20. L’accesso dei deputati avrà luogo dall’ingresso di piazza Montecitorio, dove saranno accolti dagli assistenti parlamentari. I deputati potranno quindi recarsi al Centro per i primi adempimenti, allestito nella Sala del Mappamondo (IV piano). A partire da lunedì 17 ottobre 2022 gli adempimenti amministrativi potranno essere svolti presso il Centro servizi ubicato al piano Aula di Palazzo ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 29 settembre 2022) ROMA – Idella XIXpotranno svolgere iamministrativi presso Palazzo Montecitorio a partire da102022, dalle ore 15 alle ore 21, e nei giorni successivi fino a venerdì 14, dalle ore 9 alle ore 20. L’accesso deiavrà luogo dall’ingresso di piazza Montecitorio, dove saranno accolti dagli assistenti parlamentari. Ipotranno quindi recarsi al Centro per i, allestito nella Sala del Mappamondo (IV piano). A partire da172022 gliamministrativi potranno essere svolti presso il Centro servizi ubicato al piano Aula di Palazzo ...

Lopinionista : Camera: da lunedì 10 ottobre primi adempimenti deputati XIX legislatura - sansalvonet : Cambia la geografia degli eletti anche in Abruzzo. Lunedì a scrutinio concluso su Eligendo, il portale web del... - PoIizia_Postale : 'Io questi 2kg di pasta ora me li mettp in camera da letto' 'Brava io mi rubo i finocchi' 'Guarda che Alberto rientra lunedì' - liberainfo : RT @Montecitorio: Montecitorio si prepara ad accogliere i nuovi deputati, che arriveranno a partire da lunedì #10ottobre per i primi adempi… - LucianoQuaranta : RT @Montecitorio: Montecitorio si prepara ad accogliere i nuovi deputati, che arriveranno a partire da lunedì #10ottobre per i primi adempi… -