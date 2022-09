Bollette impazzite, in Liguria condomini in allarme. E i gestori tagliano il gas ai clienti morosi (Di giovedì 29 settembre 2022) Le aziende scaricano i caseggiati considerati “cattivi pagatori” annunciando costi anche quadruplicati per il riscaldamento. I prezzi dell’energia sono alle stelle e il combustibile a disposizione rischia di non bastare Leggi su ilsecoloxix (Di giovedì 29 settembre 2022) Le aziende scaricano i caseggiati considerati “cattivi pagatori” annunciando costi anche quadruplicati per il riscaldamento. I prezzi dell’energia sono alle stelle e il combustibile a disposizione rischia di non bastare

