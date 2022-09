Ballardini: ''Napoli, Simeone e Raspadori possono giocare insieme nel 4-3-3 di Spalletti" (Di giovedì 29 settembre 2022) Davide Ballardini, allenatore, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live. Queste le sue parole: "Ho visto il Napoli dal vivo alla prima di campionato a Verona e mi è piaciuto molto. Non era ancora al meglio ma già al Bentegodi ha fatto intravedere delle cose importanti. I giocatori nuovi che sono arrivati, da Kim a Kravastkhelia, han dato subito delle buone sensazioni: bravi, bravi tutti! Simeone o Raspadori contro il Torino? Secondo me lo sa bene l’allenatore. Da osservatore esterno credo che possano giocare insieme. Nel 4-3-3 che sta utilizzando Spalletti, Simeone può fare il primo attaccante e Raspadori l’attaccante esterno, ruolo che ha fatto tante volte al Sassuolo. Per caratteristiche possono ... Leggi su terzotemponapoli (Di giovedì 29 settembre 2022) Davide, allenatore, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live. Queste le sue parole: "Ho visto ildal vivo alla prima di campionato a Verona e mi è piaciuto molto. Non era ancora al meglio ma già al Bentegodi ha fatto intravedere delle cose importanti. I giocatori nuovi che sono arrivati, da Kim a Kravastkhelia, han dato subito delle buone sensazioni: bravi, bravi tutti!contro il Torino? Secondo me lo sa bene l’allenatore. Da osservatore esterno credo che possano. Nel 4-3-3 che sta utilizzandopuò fare il primo attaccante el’attaccante esterno, ruolo che ha fatto tante volte al Sassuolo. Per caratteristiche...

