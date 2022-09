ATP Tel Aviv 2022, Novak Djokovic liquida in due set Pablo Andujar e approda ai quarti di finale (Di giovedì 29 settembre 2022) Tutto come da copione. Novak Djokovic esordisce e vince nell’ATP250 di Tel Aviv. Sul veloce indoor del Tel Aviv Watergen Open in Israele, Nole (n.7 del mondo) si è imposto in 1 ora e 27 minuti di gioco contro lo spagnolo Pablo Andujar (n.115 ATP) con il punteggio di 6-0 6-3. Un match a senso unico nel quale il serbo ha un po’ “cincischiato” nella prima parte del secondo set, con un infinito secondo gioco vinto dallo spagnolo, per poi venire fuori con la sua classe e chiudere in scioltezza. Nei quarti di finale ad attenderlo ci sarà il canadese Vasek Pospisil che facilmente si è imposto contro il padrone di casa Edan Leshem (n.446 del ranking) per 6-3 6-2. Nel primo set l’asso nativo di Belgrado fa un po’ quello che vuole. Grandissima profondità nei ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 settembre 2022) Tutto come da copione.esordisce e vince nell’ATP250 di Tel. Sul veloce indoor del TelWatergen Open in Israele, Nole (n.7 del mondo) si è imposto in 1 ora e 27 minuti di gioco contro lo spagnolo(n.115 ATP) con il punteggio di 6-0 6-3. Un match a senso unico nel quale il serbo ha un po’ “cincischiato” nella prima parte del secondo set, con un infinito secondo gioco vinto dallo spagnolo, per poi venire fuori con la sua classe e chiudere in scioltezza. Neidiad attenderlo ci sarà il canadese Vasek Pospisil che facilmente si è imposto contro il padrone di casa Edan Leshem (n.446 del ranking) per 6-3 6-2. Nel primo set l’asso nativo di Belgrado fa un po’ quello che vuole. Grandissima profondità nei ...

