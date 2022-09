Atalanta, buone e brutte notizie verso la Fiorentina: 4-1 nel test con la Pro Patria (Di giovedì 29 settembre 2022) Finisce 4-1 l'amichevole tra Atalanta e Pro Patria. Mister Gasperini, a tre giorni dalla sfida casalinga alla Fiorentina, sperimenta un... Leggi su calciomercato (Di giovedì 29 settembre 2022) Finisce 4-1 l'amichevole trae Pro. Mister Gasperini, a tre giorni dalla sfida casalinga alla, sperimenta un...

sportli26181512 : Atalanta, buone e brutte notizie verso la Fiorentina: 4-1 nel test con la Pro Patria: Finisce 4-1 l'amichevole tra… - dpnina10 : @cultofcalcio Finalmente, un nome importante torna per la Fiorentina in vista della sua partita decisiva contro l'A… - Kimmichmerd4 : @francescov077 @CB_Ignoranza Inter Roma Udinese e Atalanta e Torino sono buone - tuttoatalanta : Fiorentina, buone notizie per Italiano in vista dell'Atalanta: Milenkovic è tornato in gruppo… - serieApallone : Atalanta, due buone notizie e una grana per Gasperini: Atalanta, in vista della sfida di campio...... leggi di più… -