Asensio Juve, tentazione per l’estate: il piano dei bianconeri (Di giovedì 29 settembre 2022) Asensio Juve, occhi sulla situazione dell’attaccante spagnolo che andrà in scadenza a giugno: il piano del club Nell’estate del prossimo anno, la Juventus potrebbe trovarsi nuovamente a rivoluzionare il proprio attacco. Tra i nomi visionati, come riferisce Tuttosport, c’è anche Marco Asensio. Lo spagnolo è in scadenza di contratto con il Real Madrid e potrebbe non rinnovare con i Blancos. Su di lui anche il Barcellona e alcune big di Premier League. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 29 settembre 2022), occhi sulla situazione dell’attaccante spagnolo che andrà in scadenza a giugno: ildel club Neldel prossimo anno, lantus potrebbe trovarsi nuovamente a rivoluzionare il proprio attacco. Tra i nomi visionati, come riferisce Tuttosport, c’è anche Marco. Lo spagnolo è in scadenza di contratto con il Real Madrid e potrebbe non rinnovare con i Blancos. Su di lui anche il Barcellona e alcune big di Premier League. L'articolo proviene da Calcio News 24.

