“Altro che single”. Arisa lo tiene nascosto ma l’hanno scoperta: “È fidanzata con lui” (Di giovedì 29 settembre 2022) La cantante Arisa sarebbe fidanzata. Sì, avete capito proprio bene, infatti le ultime indiscrezioni hanno smentito categoricamente ciò che si era saputo fino a questo momento. L’insegnante di Amici 22 non è uscita ufficialmente allo scoperto, ma fonti molto attendibili hanno riferito che sarebbe legata sentimentalmente ad una persona, nonostante lei abbia fatto intuire di essere single. Un colpo di scena in piena regola, che stravolge totalmente la vita personale della donna, che ora potrebbe anche parlare. A breve vi diremo con chi Arisa si sarebbe nuovamente fidanzata, intanto nelle scorse settimane ha avuto dei problemi di salute. Lei è stata operata e ha aggiornato i suoi fan. Con una velocissima Instagram Story, l’artista ha detto: “Ciao sto bene, ci vediamo domani”, senza però dare nessuna ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 29 settembre 2022) La cantantesarebbe. Sì, avete capito proprio bene, infatti le ultime indiscrezioni hanno smentito categoricamente ciò che si era saputo fino a questo momento. L’insegnante di Amici 22 non è uscita ufficialmente allo scoperto, ma fonti molto attendibili hanno riferito che sarebbe legata sentimentalmente ad una persona, nonostante lei abbia fatto intuire di essere. Un colpo di scena in piena regola, che stravolge totalmente la vita personale della donna, che ora potrebbe anche parlare. A breve vi diremo con chisi sarebbe nuovamente, intanto nelle scorse settimane ha avuto dei problemi di salute. Lei è stata operata e ha aggiornato i suoi fan. Con una velocissima Instagram Story, l’artista ha detto: “Ciao sto bene, ci vediamo domani”, senza però dare nessuna ...

