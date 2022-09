Adriana Volpe torna al Gf Vip e Sonia Bruganelli ammette: "Mi è mancata" (Di giovedì 29 settembre 2022) Adriana Volpe è tornata al Grande Fratello Vip! La conduttrice tv, infatti, dopo essere stata concorrente e poi opinionista del reality show di Canale 5, questa sera è tornata negli studi dello show condotto da Alfonso... Leggi su europa.today (Di giovedì 29 settembre 2022)ta al Grande Fratello Vip! La conduttrice tv, infatti, dopo essere stata concorrente e poi opinionista del reality show di Canale 5, questa sera èta negli studi dello show condotto da Alfonso...

