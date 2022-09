Ucraina, Merkel avverte: “Putin su armi nucleari va preso sul serio” (Di mercoledì 28 settembre 2022) (Adnkronos) – Le dichiarazioni di Vladimir Putin vanno prese sul serio. L’avvertimento arriva dall’ex cancelliera tedesca Angela Merkel a commento della minaccia del presidente russo di utilizzare armi nucleari in caso di attacco contro l’integrità territoriale della Russia nel quadro della guerra in Ucraina. “Bisogna prendere sul serio le sue parole”, ha detto Merkel, che ha chiesto di “non minimizzarle fin dall’inizio come se fossero un bluff” e di “affrontarle seriamente”, secondo quanto riporta la radio tedesca Rnd. “Questo non è un segno di debolezza o di pacificazione, ma un segno di saggezza politica, una saggezza che aiuta a mantenere un margine di manovra o, cosa almeno altrettanto importante, a raggiungerlo”, ha spiegato l’ex ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 28 settembre 2022) (Adnkronos) – Le dichiarazioni di Vladimirvanno prese sul. L’avvertimento arriva dall’ex cancelliera tedesca Angelaa commento della minaccia del presidente russo di utilizzarein caso di attacco contro l’integrità territoriale della Russia nel quadro della guerra in. “Bisogna prendere sulle sue parole”, ha detto, che ha chiesto di “non minimizzarle fin dall’inizio come se fossero un bluff” e di “affrontarle seriamente”, secondo quanto riporta la radio tedesca Rnd. “Questo non è un segno di debolezza o di pacificazione, ma un segno di saggezza politica, una saggezza che aiuta a mantenere un margine di manovra o, cosa almeno altrettanto importante, a raggiungerlo”, ha spiegato l’ex ...

