Prof trovato morto nel cortile di scuola | Temeva di essere in pericolo

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Riverso a terra in una pozza di sangue in un'aiuola deldella. È statocosì Marcello Toscano, insegnante di sostegno dellamedia Marino Guarano, a Melito di Napoli, in provincia di Napoli. Sul corpo l'uomo, ex consigliere comunale di Mugnano, sono state ferite riconducibili a un'arma bianca. L'allarme era scattato nella tarda serata di ieri quando l'uomo non aveva fatto ritorno a casa. È stata la figlia a individuare la macchina del padre nei pressi della. I carabinieri stanno indagando e hanno acquisito diverse immagini delle telecamere presenti in zona. "Non so cosa sia successo ma potrebbestata una nota a scatenare l'ira di qualche ragazzo o qualche genitore", dice a LaPresse ilessor Andrea Cipolletti, che insegna ...