Piante Da Terrazzo Facili Da Coltivare (Di mercoledì 28 settembre 2022) ? Eccoti una lista di quelle che puoi Coltivare facilmente da casa , magari iniziare a prendere la mano con il fai da te. Se potete contare su molto sole, una pianta che fa al caso vostro è l’Abelia grandiflora oppure il Loropetalum, a cui potete aggiungere gerani a volontà, forti e belli da vedere. Anche il bambù è perfetto se volete creare un’ambientazione naturale e un po’ esotica. Se invece avete molta ombra, potete puntare sui viburni, sui pitosfori, sui ligustri e sulle dracene. PHYLLOSTACHYS HUMILIS Una specie di bamboo adatta a crescere in vaso, con canne sottili e un apparato radicale che tollera la restrizione data dal vaso. Perfette per creare spazi ariosi che lasciano filtrare la luce e con un’unica richiesta: una manutenzione costante per dividere le zolle ogni due ... Leggi su decogiardino (Di mercoledì 28 settembre 2022) ? Eccoti una lista di quelle che puoifacilmente da casa , magari iniziare a prendere la mano con il fai da te. Se potete contare su molto sole, una pianta che fa al caso vostro è l’Abelia grandiflora oppure il Loropetalum, a cui potete aggiungere gerani a volontà, forti e belli da vedere. Anche il bambù è perfetto se volete creare un’ambientazione naturale e un po’ esotica. Se invece avete molta ombra, potete puntare sui viburni, sui pitosfori, sui ligustri e sulle dracene. PHYLLOSTACHYS HUMILIS Una specie di bamboo adatta a crescere in vaso, con canne sottili e un apparato radicale che tollera la restrizione data dal vaso. Perfette per creare spazi ariosi che lasciano filtrare la luce e con un’unica richiesta: una manutenzione costante per dividere le zolle ogni due ...

