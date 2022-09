Papa Francesco ai gesuiti: “Quando dissi all’ambasciatore russo che volevo parlare con Putin” (Di mercoledì 28 settembre 2022) Papa Francesco chiese all’ambasciatore russo presso la Santa Sede di parlare con Putin, “purché mi lasciasse una piccola finestra di dialogo”. E si occupò dello scambio di 300 prigionieri. Lo ha raccontato lo stesso Bergoglio nel corso del colloquio privato con i gesuiti nel Kazakistan. Reso noto oggi dalla Civiltà Cattolica. Il Papa ai gesuiti: è in corso una guerra mondiale “È in corso una guerra e credo sia un errore pensare che sia un film di cowboy dove ci sono buoni e cattivi. Ed è un errore anche pensare che questa è una guerra tra Russia e Ucraina e basta. No: questa è una guerra mondiale”, disse Papa Francesco aggiungendo che la vittima del conflitto è l’Ucraina. E ragionando sul perché ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 28 settembre 2022)chiesepresso la Santa Sede dicon, “purché mi lasciasse una piccola finestra di dialogo”. E si occupò dello scambio di 300 prigionieri. Lo ha raccontato lo stesso Bergoglio nel corso del colloquio privato con inel Kazakistan. Reso noto oggi dalla Civiltà Cattolica. Ilai: è in corso una guerra mondiale “È in corso una guerra e credo sia un errore pensare che sia un film di cowboy dove ci sono buoni e cattivi. Ed è un errore anche pensare che questa è una guerra tra Russia e Ucraina e basta. No: questa è una guerra mondiale”, disseaggiungendo che la vittima del conflitto è l’Ucraina. E ragionando sul perché ...

