Morto il comico Bruno Arena dei Fichi d’India | quella volta a Sarnico nel 2008

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Mondo dello spettacolo in lutto. Èa 65 anni, ildel duo. La notizia è stata data dal figlio Gianluca su Instagram: “Non ero pronto, ma tanto non lo sarei mai stato. Buon viaggio papà… lasci un vuoto immenso”., nel 2013 era stato colpito da un aneurisma che ne aveva compromesso le capacità motorie. La sdopo l’incontro con Max Cavallari, con il quale fondò i, presenza costante a Zelig. Il 10 agostosi erano esibiti insieme a. Su Youtube si possono trovare alcuni video disera, quando avevano sfoderato uno dei tormentoni più celebri del repertorio: quel “Tichi Tic” con cui avevano fatto ...

E', all'eta' di 65 anni Bruno Arena. A dare, tra i primi, la notizia, l'amico Paolo Belli, che sui social ha condiviso uno scatto insieme aldei Fichi d'India scrivendo 'R. I. P. Grande ...Bruno Arena , ilmilanese del duo Fichi d'India, èall'età di 65 anni nella mattina di questo mercoledì 28 settembre a Milano. Si era allontanato dal palcoscenico dopo l'aneurisma che lo aveva colpito nel ...Bruno Arena, morto oggi all'età di 65 anni, lascia la moglie Rosy Marrone, da sempre stata al suo fianco, da quel lontano 1987, anno in cui si ...