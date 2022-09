Morto Bruno Arena dei Fichi d’India

trash_italiano : È morto all’età di 65 anni Bruno Arena, il comico e attore dei Fichi d’India - RadioItalia : Il comico, da diversi anni lontano dalle scene per un aneurisma, è morto all'età di 65 anni. Ciao #Bruno ?? - fanpage : Ultim'ora È morto #BrunoArena - Eli5Cullen : RT @trash_italiano: È morto all’età di 65 anni Bruno Arena, il comico e attore dei Fichi d’India - giorgiansa : RT @Agenzia_Ansa: Addio a #BrunoArena dei Fichi d'India. L'attore comico aveva 65 anni. Nel 2013 era stato colpito da un aneurisma che ne a… -

ieri sera, in una clinica a FirenzeBolchi, ex calciatore e allenatore: aveva 82 anni. Ripercorriamo la sua ...Leggi ancheArena dei 'Fichi d'India', il comico scomparso all'età di 65 anni Dopo le cure era uscito dal coma. La sua prima apparizione in pubblico il 5 aprile 2014, allo Stadio San Siro ...Bruno Arena, il celebre comico e cabarettista del duo de I Fichi d'India in coppia con Max Cavallari, si è spento all'età di 65 anni. A darne la notizia è stato il figlio Gianluca: Non ero pronto, ma ...È morto oggi 28 settembre, all’età di 64 anni, Bruno Arena del duo comico dei Fichi d’India. Era nato a Varese, ma aveva origini messinesi per parte di padre. L’attore è diventato noto nel mondo dello ...