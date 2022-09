Luca Salatino | parla una ragazza trans | “Sono stata con lui | ho i video privati”

Leggi su biccy

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Nei giorni scorsi Elenoire Ferruzzi ha ammesso di provare qualcosa pered ha aggiunto che il ragazzo ricambierebbe l’interesse. Secondo la performer l’ex tronista non ammetterebbe i suoi sentimenti per vergogna. In merito a questo oggi è intervenuta Noemi, una: “Elenoire tranquilla che c’è speranza anche per te. Non di certo nella casa del GF Vip. Ma fuori mai dire mai. Probabilmente quando non sarà fidanzato. E te lo dice una che c’è passata“.Noemi: “Ho igirati in camera”. Noemi hato con Amedeo Venza e gli ha rivelato che conosceda 10 anni. Lasostiene di avere dei filmati che proverebbero i loro ...