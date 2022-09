LIVE Juventus-Køge 2-0 calcio femminile, Champions League in DIRETTA: Cantore e Gunnarsdottir mandano le bianconere alla fase a gironi! (Di mercoledì 28 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.30 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo LIVE! 22.28 Ecco le pagelle: Juventus Women (4-3-3): Peyraud-Magnin 6; Lenzini 7 (85? Nilden s.v.), Salvai 6 (63? Gama 6), Sembrant 6, Boattin 8; Gunnarsdottir 7.5 (78? Rosucci 6), Pedersen 6.5, Grosso 6.5; Cernoia 6 (78? Bonansea 6), Girelli 6 (63? Cantore 7.5), Beerensteyn 7. All. Montemurro 7. Køge (5-4-1): Skiba 6; Faerge 5, Svendsen 5 (87? Guldbjerg s.v.), Norheim 5, Obaze 5, Marcussen 5 (75’ Kramer 5); Pokorny 5 (87? Kozlova s.v.), Jankovska 5, Jans 5 (75? Uhre 6), Floe 6 (90+2? Belisle s.v.); Carusa 6. All. Randa-Boldt 5. 22.25 Partita dominata dalle bianconere che vincono meritatamente la sfida dopo due reti di Gunnarsdottir e ... Leggi su oasport (Di mercoledì 28 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.30 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo! 22.28 Ecco le pagelle:Women (4-3-3): Peyraud-Magnin 6; Lenzini 7 (85? Nilden s.v.), Salvai 6 (63? Gama 6), Sembrant 6, Boattin 8;7.5 (78? Rosucci 6), Pedersen 6.5, Grosso 6.5; Cernoia 6 (78? Bonansea 6), Girelli 6 (63?7.5), Beerensteyn 7. All. Montemurro 7.(5-4-1): Skiba 6; Faerge 5, Svendsen 5 (87? Guldbjerg s.v.), Norheim 5, Obaze 5, Marcussen 5 (75’ Kramer 5); Pokorny 5 (87? Kozlova s.v.), Jankovska 5, Jans 5 (75? Uhre 6), Floe 6 (90+2? Belisle s.v.); Carusa 6. All. Randa-Boldt 5. 22.25 Partita dominata dalleche vincono meritatamente la sfida dopo due reti die ...

