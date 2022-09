Lega, Umberto Bossi eletto nel collegio plurinominale in Lombardia. Calderoli: “Il Viminale ha preso un granchio clamoroso” (Di mercoledì 28 settembre 2022) Ieri non c’era nell’elenco del Viminale, ma oggi risulta eletto Umberto Bossi nel collegio plurinominale di Lombardia 2 (Varese). E’ quanto risulta dal sito Eligendo del Viminale. Secondo il vicepresidente del Senato del Carroccio Roberto Calderoli “il ministero dell’Interno nell’attribuzione provvisoria dei seggi ha preso un granchio clamoroso”. E ha aggiunto: “Questa mia osservazione viene confermata tra l’altro dal verbale di domenica 4 marzo 2018 delle operazioni dell’ufficio elettorale nazionale della Cassazione, basta andare a vederlo”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 28 settembre 2022) Ieri non c’era nell’elenco del, ma oggi risultaneldi2 (Varese). E’ quanto risulta dal sito Eligendo del. Secondo il vicepresidente del Senato del Carroccio Roberto“il ministero dell’Interno nell’attribuzione provvisoria dei seggi haun”. E ha aggiunto: “Questa mia osservazione viene confermata tra l’altro dal verbale di domenica 4 marzo 2018 delle operazioni dell’ufficiorale nazionale della Cassazione, basta andare a vederlo”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

