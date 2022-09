La regina Elisabetta «provò a convincere Meghan Markle a fare pace con suo padre Thomas» (Di mercoledì 28 settembre 2022) Lo rivela l’esperta reale Katie Nicholl nel suo nuovo libro The New Royals: «Sua Maestà capiva quanto fosse dannosa la situazione tra Meghan e suo padre. E ne parlò con la Markle, cercando di incoraggiarla a sanare la frattura». Le parole della sovrana, come noto, non sortirono gli effetti sperati Leggi su vanityfair (Di mercoledì 28 settembre 2022) Lo rivela l’esperta reale Katie Nicholl nel suo nuovo libro The New Royals: «Sua Maestà capiva quanto fosse dannosa la situazione trae suo. E ne parlò con la, cercando di incoraggiarla a sanare la frattura». Le parole della sovrana, come noto, non sortirono gli effetti sperati

