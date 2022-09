Infortunio Politano | cambiano i tempi di recupero

(Di mercoledì 28 settembre 2022)diper quanto riguarda l’di Matteo. Dopo la sfida contro il Milan, il calciatore del Napoli era finito KO a causa di un problema alla caviglia destra, tanto da non rispondere alla convocazione di Roberto Mancini, dovendo rinunciare al ritiro di Coverciano. Matteosta eseguendo l’iter riabilitativo con lo staff medico del Napoli e le sue condizioni sembrano migliorare.dunque idi, l’esterno azzurro potrebbe tornare a disposizione di Luciano Spalletti prima del previsto. (Photo by MIGUEL MEDINA/AFP via Getty Images) LEGGI ANCHE: Il Napoli torna a Castel Volturno: novità sue Osimhen Secondo quanto riferito dai colleghi de ...

Fuori, poi, peranche(il migliore in questo inizio di stagione), la coppia Zaccagni - Zaniolo punita per quanto accaduto a giugno e anche El Shaarawy spesso convocato era out. ...... contrariamente a quanto preventivato, con due o tre settimane di stop data l'entità dell'pare stia recuperando a velocità supersonica, un rientro per la gara di sabato contro il ...Si avvicina il giorno di Napoli-Torino e Matteo Politano farà di tutto per entrare a far parte della lista dei convocati ...Buone notizie per Luciano Spalletti. Il tecnico potrebbe presto recuperare uno dei pezzi da novanta: le ultime ...