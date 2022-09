Industria | Istat | a luglio fatturato - 0 | 1% | su anno +16 | 3%

istat_it : Fatturato dell’industria: a luglio 2022 -0,1% su giugno, +16,3% su luglio 2021 #istat - AnnaDi_Mario : RT @istat_it: Fatturato dell’industria: a luglio 2022 -0,1% su giugno, +16,3% su luglio 2021 #istat - ConfindustriaUd : RT @istat_it: Fatturato dell’industria: a luglio 2022 -0,1% su giugno, +16,3% su luglio 2021 #istat - Confcommercio : RT @istat_it: Fatturato dell’industria: a luglio 2022 -0,1% su giugno, +16,3% su luglio 2021 #istat - SimoneCerroni1 : RT @istat_it: Fatturato dell’industria: a luglio 2022 -0,1% su giugno, +16,3% su luglio 2021 #istat -

Borsa Italiana

A luglio "l'indice destagionalizzato del fatturato dell'- è il commento dell'- registra una diminuzione su base mensile, dovuta alla componente estera. Su base trimestrale, la ...Anche la disoccupazione, rileva l'analisi, condotta su dati, registra dati allarmanti con un ... e buono anche l'incremento dell'(+6mila unità ; +6,6%) in controtendenza con quello ... Industria, Istat: fatturato in calo a luglio Con riferimento ai raggruppamenti principali di industrie, scrive l'Istat, a luglio gli indici destagionalizzati del fatturato segnano aumenti congiunturali per i beni strumentali (+3,6%) e per i beni ...Roma, 28 set. (askanews) - A luglio si stima che il fatturato dell'industria, al netto dei fattori stagionali, diminuisca dello 0,1%, in ...