Indipendenza dal gas russo nel 2025 | ma ecco cosa serve | l’analisi di Eni

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Roma, 28 set – L’dal gaspotrebbe arrivare non prima del. Questo è ciò che dichiara Eni, come riportato dall’Agi. L’dal gassecondo Eni A parlare è Claudio Descalzi, amministratore delegato di Eni. Grazie alle forniture di Algeria (“ha più che raddoppiato il suo contributo”), potrebbe arrivare l’dal gas. Ma ci potrebbe volere tanto, perché Paesi come Qatar, Egitto, Nigeria, Angola, Indonesia, Mozambico e Congo, con i quali la stessa Eni sta attualmente trattando, “devono portare un contributo che ci porterà nel giro di due anni e mezzo, nell’inverno 2024-25 a esser completamente indipendenti” dalla Russia. La prima mossa devono essere i rigassificatori, vista l’impossibilità di costruire gasdotti. Quelli ...

