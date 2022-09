yuna_hikari : RT @ilpost: Il Fondo Monetario Internazionale ha consigliato a Liz Truss di ritirare le sue riforme fiscali - ilpost : Il Fondo Monetario Internazionale ha consigliato a Liz Truss di ritirare le sue riforme fiscali - MarcoGerva1968 : Se il Fondo monetario chiede a Uk (Uk!) di rivedere il taglio fiscale, cosa farà con l’Italia, di fronte a un tagli… - AleGrassi22 : RT @matguidi: Il Fondo Monetario Internazionale che parla al Regno Unito come avrebbe parlato a un’economia emergente 30 anni fa. ?? - alexsdado : RT @matguidi: Il Fondo Monetario Internazionale che parla al Regno Unito come avrebbe parlato a un’economia emergente 30 anni fa. ?? -

Il Foglio

Per Domenico Lombardi , economista ed ex consigliere delinternazionale , si possono "ipotizzare quelli che possono essere alcuni orientamenti di un nuovo esecutivo di centrodestra a ...La rivincita del Twiga sull'ex direttore delinternazionale, su un ex presidente del Consiglio incaricato addirittura. 'Macché Twiga, credo che la gente si sia sentita più vicina a me ... Bruno Le Maire sogna il Fondo monetario internazionale La direttrice del Fondo Monetario Internazionale (FMI), Kristalina Georgieva, riceve a Washington il ministro dell'Economia argentino ...