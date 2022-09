Grendel | il progetto di Netflix muore ancor prima di nascere

Lo Spazio Bianco

1922: un nuovo angosciante incubo tratto da Stephen King arriva su Netflix Alla base deltroviamo Andrew Dabb come showrunner e una Netflix che aveva aperto gli accordi in merito con ...Mentresicuramente non arriverà su Netflix, i produttori hanno la possibilità, in base a un'... Bisognerà solo capire se ilsusciterà l'interesse di qualcun altro. Grendel: Netflix cancella la serie, sarà venduta ad altri network – Lo Spazio Bianco Sembra proprio che Netflix non si a più interessata al progetto Grendel, distanziandosi dai precedenti accordi con Dark Horse. Quale sarà il futuro di questa serie Netflix non proseguirà il suo proge ...Le riprese dell'adattamento erano già in corso. Abubakr Ali era stato scelto per il ruolo principale. A un anno dall'ordine, arriva la notizia che i fan di Grendel, il vigilante mascherato protagonist ...