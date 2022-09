Governo: Calenda, 'no al patto delle opposizioni, non è maturo nè serio' (Di mercoledì 28 settembre 2022) Roma, 28 set (Adnkronos) - Un patto tra le opposizioni? "Non sono d'accordo, non penso che sia giusto, maturo e serio fare quel tipo di opposizione in Italia". Lo ha detto Carlo Calenda a Rai News 24. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 28 settembre 2022) Roma, 28 set (Adnkronos) - Untra le? "Non sono d'accordo, non penso che sia giusto,fare quel tipo di opposizione in Italia". Lo ha detto Carloa Rai News 24.

