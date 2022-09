Giacomo Giorgio da giovane detenuto in Mare Fuori a ex galeotto in Sopravvissuti

(Di mercoledì 28 settembre 2022)inCiro Ricci è morto al termine della prima stagione dima il suo interprete,, è tra idella fiction Rai in partenza sull’ammiraglia lunedì 3 ottobre. Un’avventura tutta nuova per l’attore, un altro personaggio con il quale potrebbe lasciare il segno, come già accaduto nella serie ambientata nel carcere minorile di Napoli, diventata un vero e proprio fenomeno televisivo. Tra i due progetti notiamo delle similitudini, coincidenze che sembrano tracciare un filo conduttore nella carriera del ventiquattrenne campano e che gli abbiamo sottoposto questa mattina, durante la conferenza stampa di presentazione di. Il nuovo alter ego di ...

Nel cast tra gli altri (oltre a Luca Biagini, Stéfi Celma, Vincenzo Ferrera, Pia Lanciotti, Elena Radonicich, Fausto Maria Sciarappa, Camilla Semino Favro, Alessio Vassallo), Barbora