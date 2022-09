Fabrizio Palermo nuovo a.d. di Acea (Di mercoledì 28 settembre 2022) Cambio ai vertici di Acea. Giuseppe Gola lascia l’incarico di amministratore delegato della multiutility e il consiglio d’amministrazione della società nomina Fabrizio Palermo. Laureato in Economia e Commercio presso l’Universita? degli Studi di Roma “La Sapienza”, Palermo ha alle spalle esperienze nella mondo della finanza e incarichi dirigenziali in grandi realtà italiane. Inizia con la banca d’affari Morgan Stanley e successivamente ricopre incarichi apicali in Fincantieri e Cassa Depositi e Prestiti. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 28 settembre 2022) Cambio ai vertici di. Giuseppe Gola lascia l’incarico di amministratore delegato della multiutility e il consiglio d’amministrazione della società nomina. Laureato in Economia e Commercio presso l’Universita? degli Studi di Roma “La Sapienza”,ha alle spalle esperienze nella mondo della finanza e incarichi dirigenziali in grandi realtà italiane. Inizia con la banca d’affari Morgan Stanley e successivamente ricopre incarichi apicali in Fincantieri e Cassa Depositi e Prestiti. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

