“È la sua decisione” Harry e Meghan Markle | re Carlo III non perdona | ora tutti hanno visto

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 28 settembre 2022)sono tornati in California e, quanto pare, non sono riusciti a ricucire con la famiglia reale; l’indizio viene dell’ultimadi ReIII che non è passata sotto silenzio. Che il nuovo sovrano non abbia in simpatia i duchi è stato chiaro durante questo periodo in cui gli occhi del mondo sono stati puntati sulla famiglia reale. Secondo The Sun, subito dopo la notizia dell’aggravarsi delle condizini della Reginastava per mettersi in viaggio verso il castello Balmoral, ma ha cambiato idea. Probabilmente non voleva lasciare solo il maritoin un momento di grande dolore, oppure lei stessa voleva dare l’ultimo saluto alla Regina. Come loro stessipiù volte affermato, le Regina si ...