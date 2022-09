Draghi “killer di Letta” | Bonino “vispa Teresa” | le pagelle di Bisignani

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 28 settembre 2022) di Alberto Maggi per Affariitaliani.it Giorgia Meloni, voto 10 e lode. Per la paura, ora, non deve né dimagrire né ingrassare. Mario, voto 8. Ildi, Salvini e Di Maio. Sergio Mattarella, voto 5. Con Giorgia è finita la pacchia. Giuseppe Conte, voto 10. Prendi i soldi del reddito di cittadinanza e scappa. Silvio Berlusconi, voto 8. Il nuovo Lazzaro: alzati, cammina e fatti votare. Enrico, voto 3. Per lui meglio i bistrot di Montecitorio. Matteo Salvini, voto 6. Messo in mutande da Fedriga e Zaia. Carlo Calenda, voto 4. Finalmente si sgonfia. Matteo Renzi, voto 8. Fra quattro mesi li farà ballare tutti. Emma, voto 4. Come diceva Giulio Andreotti, la solita. Luigi Di Maio, voto 5. È inciampato all’ultimo miglio. Mai fidarsi di ...