De Luca sprona il centrosinistra: “Depressione? Chi è stanco stia a casa, per noi è già tempo di reagire” (Di mercoledì 28 settembre 2022) tempo di lettura: 3 minutiDi seguito la nota stampa di Vincenzo De Luca in merito all’esito delle politiche: “Avverto fra la nostra gente un clima di Depressione, di “fine della storia”. Credo sia indispensabile uscire subito da questo stato d’animo. Il colpo è stato duro. Ma occorre reagire con forza. Chi si è stancato, stia a casa. Per chi vuole combattere è necessario guardare in faccia la realtà, con l’umiltà, il rigore, lo spirito autocritico necessariamente spietato, che ci è richiesto ora. Prima che un problema di uomini e di programmi, c’è un problema di relazioni umane. Nei nostri confronti è cresciuto un sentimento di insofferenza, di estraneità. Veniamo percepiti come un misto di presunzione, di supponenza e di inconcludenza. Il nostro linguaggio ha dimenticato le parole ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 28 settembre 2022)di lettura: 3 minutiDi seguito la nota stampa di Vincenzo Dein merito all’esito delle politiche: “Avverto fra la nostra gente un clima di, di “fine della storia”. Credo sia indispensabile uscire subito da questo stato d’animo. Il colpo è stato duro. Ma occorrecon forza. Chi si è stancato,. Per chi vuole combattere è necessario guardare in faccia la realtà, con l’umiltà, il rigore, lo spirito autocritico necessariamente spietato, che ci è richiesto ora. Prima che un problema di uomini e di programmi, c’è un problema di relazioni umane. Nei nostri confronti è cresciuto un sentimento di insofferenza, di estraneità. Veniamo percepiti come un misto di presunzione, di supponenza e di inconcludenza. Il nostro linguaggio ha dimenticato le parole ...

anteprima24 : ** De Luca sprona il centrosinistra: 'Depressione? Chi è stanco stia a casa, per noi è già tempo di reagire' **… - panevinoeansia : RT @Vanessa89125464: GEORGE CHE SPRONA LUCA A NON MOLLAREEEE CHAPEAU PER LA MATURITÀ CHE DIMOSTRA A SOLI 20 ANNI ???? #gfvip - xxcharliexoxo : RT @Vanessa89125464: GEORGE CHE SPRONA LUCA A NON MOLLAREEEE CHAPEAU PER LA MATURITÀ CHE DIMOSTRA A SOLI 20 ANNI ???? #gfvip - mandy___23 : RT @Vanessa89125464: GEORGE CHE SPRONA LUCA A NON MOLLAREEEE CHAPEAU PER LA MATURITÀ CHE DIMOSTRA A SOLI 20 ANNI ???? #gfvip - RosaRo02786773 : RT @Vanessa89125464: GEORGE CHE SPRONA LUCA A NON MOLLAREEEE CHAPEAU PER LA MATURITÀ CHE DIMOSTRA A SOLI 20 ANNI ???? #gfvip -

'Imma Tataranni 2': trama, cast e personaggi ... Pier Paolo Piciarelli, Michele Pellegrini e Luca Vendruscolo. Nella seconda stagione di "Imma ... Il loro è un rapporto di stima reciproca, con lei che lo sprona ad acquisire fiducia nelle proprie ... La vera priorità del Pd Rispedire Letta in Francia E sprona tutti: "La destra si è unita solo per la spartizione del potere, ma è divisa su tutto il ...premier spera nel miracolo al Sud grazie ai voti dei governatori Michele Emiliano e Vincenzo De Luca. De Luca sprona il centrosinistra: "Depressione Chi è stanco stia a casa, per noi è già tempo di reagire" anteprima24.it ... Pier Paolo Piciarelli, Michele Pellegrini eVendruscolo. Nella seconda stagione di "Imma ... Il loro è un rapporto di stima reciproca, con lei che load acquisire fiducia nelle proprie ...tutti: "La destra si è unita solo per la spartizione del potere, ma è divisa su tutto il ...premier spera nel miracolo al Sud grazie ai voti dei governatori Michele Emiliano e Vincenzo De