Dave Bautista star del thriller Cooler diretto da Drew Pearce (Di mercoledì 28 settembre 2022) L'attore Dave Bautista collaborerà con il regista Drew Pearce per realizzare il nuovo thriller intitolato Cooler. Dave Bautista sarà il protagonista del thriller Cooler, che verrà diretto da Drew Pearce. Il progetto sarà prodotto grazie alla collaborazione tra Dogbone Entertainment, di proprietà dell'attore, e Infrared. Drew Pearce sarà sceneggiatore e regista di Cooler e le riprese del film inizieranno nell'estate 2023. Al centro della trama ci sarà il buttafuori di South Beach Ray Sagona, interpretato da Dave Bautista. L'uomo va alla ricerca di redenzione per ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 28 settembre 2022) L'attorecollaborerà con il registaper realizzare il nuovointitolatosarà il protagonista del, che verràda. Il progetto sarà prodotto grazie alla collaborazione tra Dogbone Entertainment, di proprietà dell'attore, e Infrared.sarà sceneggiatore e regista die le riprese del film inizieranno nell'estate 2023. Al centro della trama ci sarà il buttafuori di South Beach Ray Sagona, interpretato da. L'uomo va alla ricerca di redenzione per ...

jedigoodman : Dave Bautista to star in 'Cooler' The logline per DL: - funkpunkandrol1 : RT @FitFamousMales: Dave Bautista ???? - nakedcelebguys : RT @FitFamousMales: Dave Bautista ???? - luisitomontana4 : RT @FitFamousMales: Dave Bautista ???? - eamndla : RT @FitFamousMales: Dave Bautista ???? -