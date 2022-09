Da Twitter – Ufficiale, confermato. Jason Denayer si unisce a Shabab Al Ahli a parametro zero dopo c… (Di mercoledì 28 settembre 2022) Ufficiale, confermato. Jason Denayer si unisce a Shabab Al Ahli a parametro zero dopo la scadenza del contratto con OL lo scorso giugno. #trasferimenti Accordo firmato oggi — Denayer segue Pjani?, Manolas, Allan e Taarabt nella UAE Pro League. pic.Twitter.com/eC50C5dewu — Fabrizio Romano (@Fabrizio Romano) 28 settembre 2022 Source by Fabrizio Romano L'articolo proviene da JustCalcio.com. Leggi su justcalcio (Di mercoledì 28 settembre 2022)siAlla scadenza del contratto con OL lo scorso giugno. #trasferimenti Accordo firmato oggi —segue Pjani?, Manolas, Allan e Taarabt nella UAE Pro League. pic..com/eC50C5dewu — Fabrizio Romano (@Fabrizio Romano) 28 settembre 2022 Source by Fabrizio Romano L'articolo proviene da JustCalcio.com.

TgLa7 : #Elezioni: è ufficiale, dopo 35 anni #Bossi esce dal Parlamento - VEVO_IT : .'Tutti I Miei Ricordi' è il primo singolo del nuovo album #MATERIA(PELLE) di @mengonimarco?? Non vediamo l'ora, e v… - SassuoloUS : Holaaa Rocio #Bueno ???? Rocio #Bueno è ufficialmente una nuova giocatrice del Sassuolo! ?? Il comunicato ufficiale… - KnotKeys : RT @EarthBoundCafe: ? Disponibile il preordine per la ristampa dei vinili con la colonna sonora ufficiale di EarthBound pubblicati nel 2016… - elimcamm : RT @VEVO_IT: .'Tutti I Miei Ricordi' è il primo singolo del nuovo album #MATERIA(PELLE) di @mengonimarco?? Non vediamo l'ora, e voi? Il vi… -